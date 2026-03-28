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Jornada para retirar plásticos de las playas

El Concello celebrará hoy una nueva jornada de voluntariado centrada en la retirada de plásticos en las playas de Poio. La actividad comenzará a las 9,30 horas en el campo de fútbol de A Reiboa y se propone frenar el impacto ambiental de los residuos y concienciar sobre el impacto de los plásticos.

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