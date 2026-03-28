Comercio
Estrela de Marín abre una nueva campaña para incentivar las compras
La asociación comercial Estrela de Marín premiará las compras en el comercio local con una nueva campaña de fidelización dotada con 400 euros. «As compras que volven» se desarrollará del 30 de marzo al 30 de abril con dos sorteos quincenales, una acción paralela en las redes sociales y una mini feria de juegos tradicionales como cierre de la programación
El Centro Comercial Aberto Estrela de Marín repartirá 400 euros en premios a través de dos sorteos quincenales de 200 euros, en los que las personas participantes podrán recuperar el importe de sus compras.
La campaña se articula alrededor de un sistema de registro digital de tickets mediante la web www.comerciodemarin.com/sorteos. Para participar, será necesario acceder a Comercio de Marín, bien a través de la web o bien a través de la app y registrar el ticket de compra. Podrán entrar en los sorteos todas las compras superiores a 10 euros realizadas en los establecimientos asociados al CCA.
Con el fin de favorecer un mayor número de compras premiadas, se establece un límite máximo de 50 euros por ticket ganador.
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