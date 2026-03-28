La Escuela Naval de Marín inicia la adaptación a la OTAN con el dragado de su dársena

La adaptación de la Escuela Naval de Marín a las exigencias de la OTAN para que puedan atraca en Marín fragatas de la Alianza Atlántica ya está plenamente en marcha. Apenas unos días después de conocerse que Defensa se ha marcado un plazo de tres años, hasta 2028, para remodelar el recinto y cumplir los requisitos, el Ministerio certificó ayer la adjudicación de una primera fase de obras, por cerca de 1,6 millones de euros. Este ambicioso plan se inicia con el dragado de la dársena militar del recinto castrense de la ría de Pontevedra, con el fin de alcanzar calados suficientes para la entrada de buques de guerra.

También se acomete, en esta fase inicial, la reconstrucción de las escolleras en los muelles de Torpedos y de Cruceros. Una unión de empresas formada por Prosema Noroeste, Marcor Xove y Oys Noroeste es la elegida por Defensa para estos trabajos, con un plazo de ejecución de cinco meses.

En dos fases posteriores se acometerá la adecuación de muelles y pavimentos y se adaptará el muelle de Cruceros, el más exterior de la Escuela Naval, «para buques OTAN tipo fragata Medium Ships».

Esta actuación, adelantada por FARO en diciembre pasado, se enmarca en «la consecución de los hitos y objetivos fijados en los acuerdos de cofinanciación para la mejora de las instalaciones militares de los países integrados en la Organización del Atlántico Norte (OTAN) para su uso por cualquiera de los integrantes de la Alianza» y que incluye «la modernización de los muelles de la Escuela Naval de Marín».

Desglose de las tres fases de obras previstas. En azul, las ahora adjudicadas. / FdV

El dragado con el que comenzarán las obras afecta a varias zonas de la dársena interior: Muelles de Torpedos, Almirante Vierna, de la explanada principal y parte exterior del Muelle Arzobispo Gelmírez. Se detalla que «la acumulación de sedimentos en el entorno de los muelles que configuran la dársena interior de la Escuela Naval de Marín, está ocasionando problemas funcionales por la falta de calado necesario». Se realizará desde embarcaciones mediante un «dragado mecánico con cuchara» y otro «con cabeza de succión».

El material extraído se depositará en una «zona de acopio intermedio» que obliga a ejecutar una «balsa de decantación construida a tal efecto en la explanada del muelle de Cruceros» para «la decantación y desecación del material dragado para su posterior traslado a vertedero». Tendrá 2.500 metros cuadrados y 1,5 metros de profundidad, «lo que permitirá el acopio provisional de hasta 6.250 m3 del material previamente dragado».

En esta adjudicación se incluye la reconstrucción de las escolleras de la zona trasera del Muelle de Torpedos y el espigón del Muelle de Cruceros, después de que «los responsables de la Escuela Naval notificaran que se llevan producido rebases puntuales de oleaje en la parte trasera de Muelle de Torpedos que provocan desperfectos en los muros que delimitan la escollera existente. También se indica que existen daños en la escollera del morro del dique de la zona del Muelle de Cruceros. Ambas anomalías se resolverán mediante el refuerzo de las escolleras».

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El proyecto subraya que «estas actuaciones no deberán afectar medioambientalmente al entorno», aunque sí «se plantea la instalación de un sistema de filtro mediante dos cortinas antiturbidez».