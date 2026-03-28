Dos errores groseros condenan al Pontevedra en Zamora (2-1)

Las carencias ofensivas y las desconexiones volvieron a condenar a un desdibujado Pontevedra en Zamora. Los de Rubén Domínguez cayeron por 2-1 en el duelo directo por el play-off en el Ruta de la Plata. Con dos goles en los últimos siete partidos, los granates siguen sin carburar en 2026.

El encuentro arrancó por todo lo alto en términos de intensidad. Los dos equipos se mostraron mucho respeto, conscientes de la exigencia y, sobre todo, de la igualdad del choque. Ante la ausencia de Yelko Pino, que no pudo vestirse de corto en Zamora por acumulación de tarjetas, el encargado de sustituirle fue Brais Abelenda. Pese a la ausencia del vigués, los granates se hicieron rápido con el dominio del balón gracias a la superioridad en la medular.

La ofensiva lerezana se volcó única y exclusivamente por el costado izquierdo. El tándem Cuesta-Gil fue un auténtico quebradero de cabeza para la zaga zamorana. El exfutbolista del Guadalajara actuó como un puñal en el extremo.

En el ecuador de la primera mitad llegó la primera mala noticia para el Pontevedra. Miki Bosch tuvo que ser sustituido por molestias musculares. Álvaro Pérez relevó al valenciano. Con el paso de los minutos, el Zamora comenzó a desatarse y a ganar protagonismo con la pelota.

En la recta final de la primera mitad, los locales solicitaron la revisión de un posible penalti por mano de Álvaro Pérez, pero el colegiado desestimó la solicitud, ya que el toque venía tras un rebote. Acto seguido, tras un córner mal ejecutado y una jugada de escándalo entre Márquez y Damar, el marroquí culminó con un derechazo al primer palo para abrir la lata antes del descanso.

El arranque del segundo tiempo prolongó la mala dinámica del Pontevedra. Tras una pérdida infantil de Abelenda después de un recorte innecesario, el capitán zamorano, Carlos Ramos, batió a placer a Marqueta.

Domínguez trató de reaccionar con un cuádruple cambio, agotando las sustituciones en el minuto 63. Sin mucho efecto inicial, los cambios tuvieron que esperar a la recta final para surtir efecto. En un balón a la espalda de la defensa zamorana, Luisao tiró de garra para recortar distancias en una jugada llena de choques y rebotes. El ecuatoriano le daba vida a los pontevedreses para los últimos compases.

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Sin embargo, ya en el descuento, Alain Ribeiro fue expulsado tras conectar una patada involuntaria en el rostro de un rival, lastrando a los visitantes en la búsqueda del empate. Así, los lerezanos murieron en la orilla y se volvieron a dejar los tres puntos, además de perder a Alain y, probablemente, Miki Bosch para el próximo encuentro.