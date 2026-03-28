La Consellería de Educación afronta la «renovación total» del Colegio O Seixo de Marín tras seleccionar ya a la empresa que ejecutará las obras, por algo más de un millón de euros. A falta de la adjudicación definitiva, se trata de Coviastec. El conselleiro, Román Rodríguez, visitó ayer el colegio Pedro Antonio Cerviño de Campo Lameiro, donde anunció otra adjudicación similar, esta vez a la empresa Obras y Servicios Gómez Crespo, por 700.000 euros, para la «rehabilitación integral» del centro.

En el caso de Marín se prevén obras como el cambio de la cubierta (904 m²), con la colocación de una de panel metálico tipo sándwich, la sustitución de todas las carpinterías (182 ventanas y cuatro puertas) por nuevas de aluminio , y la aplicación de aislamiento térmico en los 1.939 m² de fachadas.

El programa de actuación incluye también mejoras en el interior, como el cambio de la iluminación existente por 475 luminarias led y de emergencia, con equipos de regulación de intensidad de luz y detección de movimiento. Asimismo, se incorporan falsos techos y se colocan paneles fonoabsorbentes para mejorar la acústica del colegio, y se harán algunos ajustes en la distribución interna del centro.

Además, se acometerán mejoras de accesibilidad con la instalación de un ascensor. Hasta ahora solo se puede acceder a los pisos superiores del colegio a través de escaleras, lo que supone una barrera arquitectónica.

En la visita de ayer a Campo Lameiro, Rodríguez destacó que las obras en el Pedro Antonio Cerviño tienen «el objetivo de mejorar el confort térmico del colegio y su eficiencia energética, consiguiendo un ahorro superior al 85% en consumo y en emisiones, lo que va a redundar en una mejora en el día a día de la comunidad escolar de Campo Lameiro».

En lo que respecta al área de Pontevedra, destacó que el gobierno gallego suma ya más de 19,5 millones de euros en la renovación y modernización en los colegios e institutos de la zona en el marco del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica. Además de las realizadas en la ciudad del Lérez, destacan por su envergadura las rehabilitaciones integrales del CEIP de Sequelo-Marín (825.000 euros) y el cambio de cubiertas en el CEIP do Carballal (Marín, 500.000 euros), además de la actuación pendiente en O Seixo.

El programa de actuaciones en el CEIP Plurilingüe Pedro Antonio Cerviño incluye la renovación de la envolvente, con el cambio de 1.226 m² de cubierta por una nueva de panel sándwich con aislamiento térmico, el revestimiento exterior de las fachadas con sistema de aislamiento térmico (1.328 m²) y la sustitución de las carpinterías exteriores por otras de alta eficiencia energética, un total de 38 unidades entre ventanas y puertas. En el interior del centro se instalarán 290 luminarias y nuevos falsos techos y se cambiará la caldera existente por una de pellets.

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Además, se dotará al edificio de rampas en cambios de nivel y de un baño adaptado en la planta baja, con el objetivo de mejorar su accesibilidad.