Poio
Cuidar el medio ambiente, todos los días
Más de un centenar de voluntarios participa en una jornada de limpieza para retirar plásticos, nasas ilegales y otros residuos en la costa de Poio
N. D.
Más de un centenar de voluntarios, entre ellos jubilados, niños y jóvenes, clubes de pesca deportiva e integrantes de las cofradías del fondo de la ría se sumaron este sábado a una jornada de limpieza de la costa de Poio para retirar plásticos y otros residuos. Tras la primera jornada de este tipo celebrada en su día, en la que se retiraron más de 3.000 kilos de basura en gran parte material voluminoso, esta vez el peso fue menor pero sí se recogieron más unidades puesto que se trataba en muchos casos de microplásticos, alguna nasa ilegal, bastoncillos, palos de caramelo, cuerdas y, sobre todo, envoltorios, envases y botellas, según el balance realizado por el alcalde de Poio, Ángel Moldes, que también participó en las tareas de limpieza.
En todo caso, quiso subrayar que la labor de cuidado del medio ambiente es un trabajo diario y por parte de todos, por lo que considera que jornadas como la de ayer contribuyen a concienciar a la sociedad y poner en valor la riqueza costera que alberga la ría de Pontevedra y el litoral del municipio de Poio.
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