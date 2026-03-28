El Concello Poio capta 400.000 euros de Europa para impulsar el mar

El Concello de Poio se felicita por su agilidad para traducir la burocracia comunitaria en realidades tangibles al captar cerca de 400.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, según las cifras hechas públicas ayer por la administración local. A través del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (Galp) Ría de Pontevedra, el municipio ha logrado financiar ocho iniciativas públicas y privadas que inyectan exactamente 386.132 euros en su economía local.

La concejala de Turismo y Urbanismo, Rocío Cochón, puso en valor este balance explicando cómo las cifras se transforman en proyectos a pie de calle: desde la formación de 45 vecinos para divulgar el patrimonio de Tambo y Combarro, hasta la instalación de un tótem interactivo que asiste a los más de 35.000 peregrinos que cruzan la localidad.

Noticias relacionadas

El sector del mar también sale reforzado, afirma, logrando que las jornadas sobre el futuro de la almeja fuesen la propuesta institucional mejor valorada de la comarca. A este empuje se suma el esfuerzo de pequeñas empresas y autónomos para mejorar los aparejos en los bancos marisqueros y afianzar el turismo marinero. Todo un dinamismo enraizado en la economía azul que ahora, además, echa anclas físicas en el municipio con la apertura de la nueva sede del Galp en la histórica Casa Rosada de San Salvador.