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Cien estudiantes de Caldas plantan más de 200 árboles en el Día Forestal Mundial

Cien estudiantes de Caldas plantan más de 200 árboles en el Día Forestal Mundial | FDV

Cien estudiantes de Caldas plantan más de 200 árboles en el Día Forestal Mundial | FDV

El monte de Saiar sumó ayer doscientos nuevos inquilinos. Un centenar de escolares de Caldas de Reis cambiaron las aulas por la tierra para conmemorar el Día Internacional Forestal plantando cerezos, nogales, madroños y castaños. Esta lección práctica a pie de monte, respaldada por el alcalde Jacobo Pérez y los comuneros locales, consolida una tradición municipal de casi un cuarto de siglo que ya ha logrado echar raíces con más de 10.000 árboles repoblando el pulmón verde de la villa.

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