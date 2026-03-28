24 de abril
Cerdedo-Cotobade abre las plazas de la VII Xuntanza de Maiores
H. D.
La VII Xuntanza de Maiores de Cerdedo-Cotobade se celebrará el 24 de abril con un programa que incluirá acto religioso, comida de convivencia y actividades culturales y de ocio. La cita, ya asentada en el calendario local, está dirigida a vecinos empadronados de 65 años o más, pensionistas mayores de 55 y sus cónyuges.
El encuentro comenzará a las 13.00 horas con un oficio religioso en la iglesia de San Xoán Bautista y continuará en el pabellón municipal de Cerdedo con el almuerzo de confraternización y las propuestas lúdicas previstas para la jornada.
También podrán asistir mayores residentes en centros del municipio y personas con discapacidad intelectual acompañadas por un adulto. Los no empadronados nacidos en Cerdedo-Cotobade y sus cónyuges podrán participar abonando el coste íntegro del menú.
La inscripción costará 20 euros y podrá formalizarse del 7 al 21 de abril, de 10.00 a 13.00 horas, en Servizos Sociais y en los clubes de jubilados de Tenorio y Viascón. Jorge Cubela defendió la cita como «un espacio de encuentro imprescindible para reforzar los lazos sociales».
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