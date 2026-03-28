Catorce años de Boa Vida

La asociación pontevedresa Boa Vida celebró su decimocuarto aniversario con una acción en la calle Benito Corbal, donde repartió libros gratuitos y aprovechó la jornada para dar a conocer sus dos principales líneas de trabajo, el programa Vida Acompañada y sus tiendas solidarias de consumo ecosocial. La conmemoración coincidió, además, con la reciente declaración de utilidad pública de la entidad, un reconocimiento institucional que refuerza su proyección social y que incorpora nuevas ventajas fiscales para quienes colaboren económicamente con el proyecto.

Según trasladó la asociación, las donaciones realizadas por particulares podrán beneficiarse ahora de deducciones en el IRPF, de modo que los primeros 250 euros aportados permiten una desgravación del ochenta por ciento. Se trata de una medida que, a juicio de la entidad, puede facilitar un mayor respaldo ciudadano a una labor social que, catorce años después de su puesta en marcha, mantiene como principio básico la intervención directa y cercana con las personas.

La actividad desarrollada en la calle reunió a más de noventa personas entre las 11.00 y las 13.00 horas. El reparto de libros sirvió no solo como gesto conmemorativo, sino también como punto de encuentro para abrir conversación en torno a dos realidades cada vez más visibles en Pontevedra, la soledad no deseada y la necesidad de impulsar formas de consumo más conscientes, sostenibles y accesibles.

Uno de los ejes centrales del trabajo de Boa Vida es el programa Vida Acompañada, que entra en su segundo año con una orientación más ambiciosa. La iniciativa busca poner en relación viviendas vacías con personas que necesitan una alternativa habitacional asequible y, al mismo tiempo, acompañada. El modelo se basa en acuerdos directos con propietarios para facilitar alquileres éticos con el apoyo de la asociación, que ofrece mediación, seguimiento y formación para favorecer convivencias seguras y estables.

«Hay muchos pisos vacíos en Pontevedra y mucha gente que no puede asumir los precios del mercado. Al mismo tiempo, hay personas mayores y de todas las edades y condiciones que no quieren vivir solas. Son dos realidades conectadas y nosotros trabajamos en ese punto de encuentro», explica Adrián Mato, responsable del programa.

Noticias relacionadas

El otro gran pilar de la entidad son sus dos tiendas solidarias, que en los últimos años han atraído a un público cada vez más joven y diverso. A través de estos espacios, Boa Vida promueve un consumo alternativo y contribuye también a la inserción laboral mediante la empresa Vivir do Traballo. La asociación sostiene que, catorce años después de su nacimiento, su filosofía permanece intacta, salir al encuentro de las personas porque es ahí, en el contacto directo, donde empiezan a construirse las soluciones.