Caldas cita a las joyas del fútbol gallego

Caldas reunirá del 2 al 4 de abril a algunas de las principales canteras del fútbol gallego y portugués en el XII Torneo Internacional Vila de Caldas, dirigido a las categorías benjamín y alevín. Entre los equipos participantes figuran el RC Celta, Conxo, Victoria SC Guimarães, Vizela, Ourense y Val Miñor.