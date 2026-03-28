La cadencia de las cofradías marca el ritmo en A Ferrería

La cadencia y el ritmo de la Semana Santa ya domina el paisaje pontevedrés. Tras la procesión del viernes de la Virgen de los Dolores desde la iglesia de San José, la ciudad acogió este sábado la segunda edición del Certamen de Bandas Cofrades de Pontevedra. Y este domingo llega una de las celebraciones más populares, la Procesión de la Borriquita y la Bendición de Ramos, que llena de familias la plaza de A Ferrería.

Esta plaza albergó el certamen de bandas, con seis agrupaciones, las de las cofradías pontevedresas del Espíritu Santo, de la Vera-Cruz y Misericordia, de Nuestra Señora del Amor Hermoso, de Nuestro Padre Jesús del Silencio y de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas, más la banda Vides Novas de Poio, que acompaña el Jueves Santo a la Cofradía do Corpo Santo.

Tras meses de ensayos y preparación, los integrantes de cada grupo salieron por turnos al «escenario» para demostrar que la Semana Santa pontevedresa es cada vez más elaborada, con hasta diez procesiones. Y la de este domingo es una de más más multitudinarias.

La Borriquita protagoniza una jornada tradicionalmente de estreno de ropa entre los más pequeños y de exhibición de palmas y ramos. Comienza con el traslado de la imagen desde la iglesia de San José por la plaza de Galicia, Andrés Muruais, Peregrina y Paseo Antonio Odriozola. A las 12.30 está prevista la bendición general de palmas y ramos en A Ferrería y después se organizar la procesión de Jesús entrando en Jerusalén, que ofrece un renovado recorrido: Paseo Antonio Odriozola, Michelena, Fernández Villaverde, Soportales, Paseo Antonio Odriozola, Pasantería, Sarmiento y final en la iglesia de San Bartolomé, donde se celebra la misa.

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El regreso de La Borriquita, sobre las 13.30 desde San Bartolomé, se hace por Sarmiento, Pasantería, Paseo Antonio Odriozola, Peregrina, Andrés Muruais, Praza de Galicia hasta la iglesia de San José.