La Boa Vila dona sangre sin fronteras

La plaza de Ourense ha acogido este sábado una jornada de donación de sangre que busca mucho más que llenar bolsas. El objetivo es reforzar las reservas sanitarias y atraer a nuevos donantes en una convocatoria abierta a toda la ciudadanía bajo el lema Pontevedra-da. Y es que, como la sangre no tiene fronteras, la iniciativa reunió también a la Asociación de Venezolanos en Pontevedra, junto a la Asociación de Amigos de la Pontevedrada (Asampo) y la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, con apoyo municipal. La unidad móvil estuvo en funcionamiento entre las 10.00 y las 15.00 horas, y atendió a medio centenar de donantes durante la soleada jornada. Desde primera hora, voluntarios de los colectivos participantes montaron el dispositivo y acompañaron la mañana con música para dar un aire más cercano a una cita vinculada a una necesidad básica de los hospitales.

Se atendió a medio centenar de donantes durante la jornada. | RAFA VÁZQUEZ

El presidente de Asampo, Fran Pérez-Mirás, explicó que la idea surgió del contacto entre entidades locales. «Nos conocemos en Proponte, donde coincidimos distintas asociaciones, y ahí decidimos montar esta iniciativa», señaló. Además de la colecta de sangre, la jornada también sirvió para promover la donación de órganos. «Llevamos ya 15 tarjetas de nuevos donantes», destacó Pérez-Mirás, a media mañana. El presidente de la asociación se sumó también a la donación junto a otros rostros reconocidos de la ciudad como el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y los concelleiros Anabel Gulías e Iván Puentes.