El barrio para 4.000 personas derriba 13 casas y ofrecen el realojo a los afectados

La Xunta ofrecerá una compensación económica o una vivienda de reemplazo a las personas afectadas por las 13 casas que habrá que derribar para poder ejecutar el Proxecto de Interese Autonómico (PIA) de San Mauro, que prevé suelo para 2.010 nuevas viviendas. Así lo avanzó la conselleira, María Martínez Allegue, durante una comparecencia sobre los últimos avances de este desarrollo residencial, en la que estuvo acompañada por el director xeral de Vivenda, Heriberto García Porto, y el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y en la que aseguró que el gobierno autonómico ya mantuvo una reunión con los afectados para explicarles el procedimiento. Según indicó, quienes opten por el realojo podrán acceder incluso a una vivienda unifamiliar si esa es la tipología de su inmueble actual, y la administración gallega asumirá el coste del alquiler mientras no esté construida la nueva casa.

Este es el primer frente de un PIA que ayer fue publicado en el Diario Oficial de Galicia –con lo que se abre el plazo para presentar alegaciones– con el que la Administración gallega quiere urbanizar unas 21 hectáreas, movilizar 28 millones de euros de fondos propios y levantar un nuevo barrio para unas 4.000 personas, si bien las obras no comenzarían hasta 2028.

La idea general es transformar una gran bolsa de suelo situada entre la ciudad consolidada y la salida Este en un nuevo ámbito residencial con mayoría de vivienda protegida y con servicios suficientes para funcionar como barrio completo. No se trata solo de construir pisos, pues el proyecto incorpora viarios, redes de saneamiento y abastecimiento, iluminación, gas, telecomunicaciones, aparcamientos, zonas verdes y equipamientos públicos. La previsión oficial es que, una vez superada la fase de exposición pública y analizados los informes sectoriales, el PIA quede aprobado definitivamente este año y la urbanización pueda salir a licitación en 2027, con el horizonte de iniciar las obras en 2028.

Desde el punto de vista urbanístico, San Mauro se apoya en cifras de gran escala. El ámbito ordenado suma 214.486 metros cuadrados y la superficie total edificable alcanza los 226.744,76. El uso principal será residencial, aunque el planeamiento admite también actividad comercial y terciaria para dar servicio al futuro barrio. La edificabilidad comercial prevista es de 22.750 metros cuadrados, lo que supone que la propuesta no dibuje solo una promoción de viviendas, sino también una nueva pieza de ciudad, con actividad económica, espacios públicos y dotaciones repartidas por todo el sector.

La vivienda protegida será la gran protagonista. De las 2.010 previstas, 1.643 serán protegidas –un 80%– y 367 libres. La ordenación combina dos tipologías. Por un lado, vivienda colectiva en bloque abierto y, por otro, vivienda unifamiliar. La Xunta precisa además que los bloques contemplan un máximo de bajo y cinco alturas y que todos los hogares protegidos, sean de promoción pública o privada y se destinen a venta o alquiler, tendrán calificación permanente.

Zona verde

Uno de los rasgos más visibles del proyecto será su eje verde. El regato da Ponte do Couto, afluente del Gafos, pasa a convertirse en la columna vertebral del nuevo barrio. En torno a ese cauce se diseña un gran parque fluvial continuo y un recorrido peatonal que conectará el ámbito con la trama urbana existente. La intención, según la Xunta y el equipo redactor, es que las edificaciones se integren en el paisaje y mantengan la permeabilidad del espacio, de manera que el crecimiento urbano no se plantee como un bloque aislado, sino como una extensión de la ciudad apoyada en un corredor ambiental.

La carga dotacional del plan ayuda a entender esa idea. San Mauro reservará 67.564 metros cuadrados a zonas verdes y espacios libres y cerca de 29.000 a equipamientos públicos. Dentro de ese reparto figuran 18.600 metros cuadrados de sistema general de espacios libres y zonas verdes, 6.122 de sistema general de equipamientos y 2.209 de sistema general de infraestructuras de comunicación. A eso se añaden 48.965 metros cuadrados de espacios libres de escala local y 22.874 de equipamientos locales. El proyecto prevé además la plantación o conservación de 2.300 árboles, una cifra que da medida del peso que tendrá el componente ambiental en la futura urbanización.

También la movilidad ocupa un lugar central, con 570 plazas públicas de aparcamiento y 2.278 privadas. El viario ocupará 49.440 metros cuadrados y será el soporte sobre el que se integrarán todas las redes de servicios urbanísticos. La propuesta busca además enlazar el nuevo barrio con la red viaria principal y con calles del entorno para evitar que San Mauro funcione como una pieza cerrada o aislada respecto al resto de la ciudad.

El adjudicatario del diseño, Xavier Rivas, defendió la operación como una oportunidad para ordenar un borde urbano históricamente pendiente y para construir vivienda con estándares de calidad desde la iniciativa pública. Su planteamiento pasa por adaptar la forma de las edificaciones a la topografía y al entorno verde y por evitar, ya desde la concepción urbanística, decisiones que encarezcan la vivienda protegida.

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La actuación de San Mauro se enmarca además en una estrategia más amplia de vivienda en Pontevedra. La Xunta cifra en unos 60 millones de euros la inversión comprometida en la ciudad y sitúa en 300 las viviendas en marcha, con especial peso de Valdecorvos, donde están próximas a concluir 74 viviendas públicas, continúan en obras otras 56 y se ha licitado otra promoción de 48, para la que se recibieron 13 ofertas. También se preparan 118 viviendas en parcelas de Valdecorvos, As Devesas y Tafisa, y se avanza en la futura construcción de 63 viviendas públicas en los terrenos del parque de maquinaria de la avenida de Uruguay.