Arde un coche en plena variante de Marín
La Policía Local afirma que no se han registrado daños personales
N. D.
Pontevedra
Un coche que circulaba por la variante de Marín ha quedado totalmente calcinado al comenzar a arder por causas que se investigan.
La Policía Local de Marín, que se desplazó hasta el lugar para atender el suceso y regular el tráfico, asegura que no se han producido daños personales.
El coche permanece en el arcén del vial que circunvala la localidad, por lo que no ha sido necesario cortar la circulación en los dos carriles, si bien se transita con lentitud y mucha precaución.
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