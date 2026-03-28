Ponte Sampaio
Acevedo estrenará su nuevo centro social para las fiestas de San Roque
Hugo de Dios J. C.
Pontevedra
Acevedo, en Ponte Sampaio, contará para las fiestas de San Roque con un nuevo centro social que sustituirá al antiguo galpón del núcleo de Ponte Sampaio. La obra, con una inversión de 543.033 euros, entra en su recta final y dotará a la zona de un edificio de 170 metros cuadrados, terraza superior y un salón con capacidad para unas 50 o 60 personas.
El local podrá abrirse hacia el campo de la fiesta, que también será ampliado y nivelado. «La previsión es que esté listo a mediados de agosto», señaló Miguel Anxo Fernández Lores durante la visita a los trabajos.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar