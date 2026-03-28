Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción y guerraVigueses/as Distinguidos/asMedallas Oro 2026Dejar de fumarUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo eutanasia
instagramlinkedin

Ponte Sampaio

Acevedo estrenará su nuevo centro social para las fiestas de San Roque

Visita de ayer a Acevedo. | FDV

Visita de ayer a Acevedo. | FDV

Hugo de Dios J. C.

Pontevedra

Acevedo, en Ponte Sampaio, contará para las fiestas de San Roque con un nuevo centro social que sustituirá al antiguo galpón del núcleo de Ponte Sampaio. La obra, con una inversión de 543.033 euros, entra en su recta final y dotará a la zona de un edificio de 170 metros cuadrados, terraza superior y un salón con capacidad para unas 50 o 60 personas.

El local podrá abrirse hacia el campo de la fiesta, que también será ampliado y nivelado. «La previsión es que esté listo a mediados de agosto», señaló Miguel Anxo Fernández Lores durante la visita a los trabajos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents