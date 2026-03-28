Acevedo estrenará su nuevo centro social para las fiestas de San Roque

Acevedo, en Ponte Sampaio, contará para las fiestas de San Roque con un nuevo centro social que sustituirá al antiguo galpón del núcleo de Ponte Sampaio. La obra, con una inversión de 543.033 euros, entra en su recta final y dotará a la zona de un edificio de 170 metros cuadrados, terraza superior y un salón con capacidad para unas 50 o 60 personas.

El local podrá abrirse hacia el campo de la fiesta, que también será ampliado y nivelado. «La previsión es que esté listo a mediados de agosto», señaló Miguel Anxo Fernández Lores durante la visita a los trabajos.