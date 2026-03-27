La Xunta ofrece realojo o compensación por las 13 expropiaciones del PIA de San Mauro

La puesta en marcha del Proxecto de Interese Autonómico (PIA) de San Mauro obligará a expropiar 13 viviendas en el ámbito en el que la Xunta proyecta un nuevo barrio con 2.010 casas, de las que 1.643 serán protegidas y 367 libres. La aprobación inicial del plan ya ha sido acordada y, tras su publicación en el DOG, se abrirá un periodo de información pública de 15 días naturales. La previsión autonómica es licitar la urbanización en el segundo semestre de 2027 para que las obras puedan arrancar en 2028.

Así lo anunció la conselleira de Vivenda e Infraestruturas, María Martínez Allegue, durante la presentación, este viernes, de los últimos avances del proyecto residencial. La responsable autonómica aseguró que la Xunta mantuvo ayer una reunión con los afectados y defendió que el objetivo es causar "los menores perjuicios posibles” en un proceso que afectará a todo el ámbito de actuación. Según explicó, los propietarios podrán optar entre una contraprestación económica o una vivienda de reemplazo. En este último caso, la Xunta se compromete a ofrecerles una alternativa habitacional, incluso unifamiliar cuando esa sea la tipología de la casa afectada, y a sufragar el alquiler mientras no esté construida la vivienda definitiva.

La conselleira situó esta actuación dentro de un proyecto con el que la Administración gallega prevé levantar un nuevo barrio de 2.010 viviendas en San Mauro, de las que 1.643 serán protegidas, 347 libres en edificación colectiva y otras 20 unifamiliares libres. La previsión de la Xunta es aprobar definitivamente el PIA antes de que termine 2026, licitar la urbanización en 2027 y avanzar ya en 2028 en el desarrollo efectivo del ámbito.

Martínez Allegue defendió que la operación permitirá dar respuesta a la demanda de vivienda en Pontevedra, donde, según recordó, el registro de demandantes sigue creciendo y suma ya 1.990 inscritos. También subrayó que el proyecto contará con una inversión directa de 28 millones de euros por parte de la Xunta y que movilizará, además, una inversión inducida de 381 millones.

En la misma comparecencia, el adjudicatario del proyecto, Xavier Rivas, detalló la ordenación diseñada para San Mauro y la presentó como una oportunidad para “construir ciudad de calidad” desde la iniciativa pública. Según expuso, la propuesta reserva un peso muy relevante a las dotaciones y a los espacios libres, con 67.564 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres, 28.996 metros cuadrados de equipamientos públicos y 570 plazas de aparcamiento público.

Rivas explicó además que la nueva ordenación busca integrar la urbanización en el entorno natural, con el regato da Ponte do Couto como eje verde peatonal y con edificaciones adaptadas al terreno, de un máximo de bajo y cinco plantas. El objetivo, apuntó, es levantar un nuevo borde urbano en el sureste de Pontevedra, con un diseño que facilite la movilidad alternativa y que contribuya a contener el coste de la vivienda protegida desde la propia concepción urbanística.

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De este modo, el arranque del PIA de San Mauro abre la puerta a uno de los mayores desarrollos residenciales previstos en la ciudad, aunque su primer paso pasará por resolver una de las cuestiones más sensibles del proyecto, la situación de las 13 viviendas que deberán ser expropiadas para hacer posible el futuro barrio.