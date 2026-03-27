Vilaboa revisa cientos de fincas con fallos en la prevención de incendios

El Concello de Vilaboa trabajan en la actualización de su Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales con el objetivo de habilitar nuevas herramientas que permitan una gestión más eficaz de la biomasa y una mayor protección de los núcleos más expuestos. La modificación afectará especialmente a las zonas de Sobreira, Vilar y A Graña, tres ámbitos considerados prioritarios por su elevada vulnerabilidad tanto frente a los fuegos como a las consecuencias de los temporales registrados en los últimos meses.

En estos lugares, los accesos principales, y en algunos casos los únicos, discurren por pistas municipales que, por su catalogación actual, solo disponen de una franja de protección de seis metros frente a especies pirófitas, «una distancia claramente insuficiente para garantizar la seguridad en caso de incendio, ya que la cercanía entre márgenes facilita la propagación del fuego», según el Concello, que añade que «los temporales de este invierno dejaron numerosas ramas caídas sobre estos viales, dificultando la circulación y evidenciando la necesidad de ampliar las zonas de protección».

Las recomendaciones de los técnicos de Medio Rural van en la línea de transformar estos caminos municipales en cortafuegos dentro del Plan de Prevención, lo que permitiría establecer franjas de seguridad más amplias y efectivas frente a especies como el eucalipto o el pino.

César Poza, alcalde de Vilaboa, recuerda que la experiencia del pasado verano y los daños provocados por los temporales recientes dejan claro que el municipio «no puede seguir asumiendo riesgos evitables»

El departamento de Medio Ambiente revisa cientos de expedientes abiertos por incumplimientos relacionados con la presencia de especies pirófitas en parcelas próximas a viales públicos. Cada caso se encuentra en un punto distinto de tramitación, por el que el Concello realizan una revisión individualizada para garantizar una actuación rigurosa. Poza recalca que el refuerzo de las medidas y las intervenciones previstas «responden únicamente a criterios técnicos y de protección ciudadana. Aquí no hay nada que debatir, hay que garantizar la seguridad de la gente», señala. El regidor insiste en que el Concello asumirá un papel activo en la prevención para minimizar el riesgo que suponen tanto los incendios como los temporales.

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La actualización del Plan Municipal de Prevención supone, según el gobierno local, un compromiso firme por anticiparse a los riesgos y reforzar la seguridad en todo el territorio municipal.