Más de treinta colectivos alegan contra el plan para dragar el Lérez

Más de una treintena de colectivos han presentado alegaciones al dragado del río Lérez y su posterior vertido en la boca de la ría de Arousa con el objetivo de mejorar las condiciones de esa obra y garantizar compensaciones al sector marisquero, según explicaron ayer sus representantes en Vilagarcía de Arousa. Entre los colectivos hay cofradías, asociaciones de productores de mejillón, ecologistas, el sindicato nacionalista gallego CIG y plataformas asociativas de las rías de Vigo y Arousa.

Los representantes señalan que en las alegaciones ante Portos de Galicia, el órgano de la Xunta con competencias, se oponen «radicalmente» a que el vertido se realice en el canal de entrada del afloramiento de la ría de Arousa, la llamada ‘Zona B’. El proyecto prevé dragar más de 500.000 metros cúbicos y señalan que les preocupa la presencia de un 15 % de «finos» (partículas pequeñas que dispersan contaminantes) así como de grandes cantidades de materia orgánica que favorecen las mareas rojas.

Los colectivos denuncian que la mayoría de muestras tomadas «no representan la profundidad real del dragado, incumplen la normativa y ocultan potencialmente niveles reales de contaminación».. Además, dicen que en el punto denominado ‘Foso LE 35’ hay «una elevada contaminación por mercurio y dio positivo en pruebas de ecotoxicidad», por lo que piden que este material sea tratado en tierra como residuo peligroso.

En sus alegaciones, se oponen al vertido en la ‘Zona B’ porque, al igual que el anterior punto de vertido (E/8), está en el canal de entrada de agua a las rías, por lo que las corrientes arrastrarían el material hacia el interior de la ría de Arousa.

Por eso piden inmovilizar el material en tierra o, en su defecto, trasladarlo a otra zona, la A; realizar tomas de muestras a la profundidad real de extracción para que los datos sean fiables; aislar y tratar el lodo del ‘Foso LE 35’ como residuo peligroso en tierra, y cuantificar el monometil-mercurio.

También solicitan garantizar fondos para cubrir posibles daños en la producción de bivalvos (marisco) y por el aumento de mareas rojas; analizar cómo influye el aumento del «tiempo de residencia» del agua en las rías (que ha subido de 8 a 20,6 días) antes de actuar, y mejorar el control de los sedimentos y mantener informadas a las Cofradías y asociaciones de bateeiros.

Asimismo, reclaman a la Consellería del Mar que prohiba el marisqueo durante el dragado y publicar una orden de ayudas económicas para los sectores afectados.

Los colectivos también demandan establecer una comisión de seguimiento integrado por representantes de todas las entidades y agentes sociales implicados hasta dos años después de la obra.

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Además, expresaron que, si se mantiene la Zona B como lugar para realizar los vertidos, solo se haga en meses de bajo afloramiento y con mallas para contener las partículas finas.