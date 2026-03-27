El sol relanza el Racing Dakart de Sanxenxo

Setenta y dos pilotos han abierto una nueva temporada del circuito Racing Dakart de Sanxenxo en el GP2 de las Sodi Galicia Series, favorecidos por el buen tiempo tras un invierno muy lluvioso. El campeonato volverá al ruedo el próximo 12 de abril. «Estamos mejor preparados que nunca», señalan desde la organización.