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Los socialistas apoyan el «no a la guerra»

El grupo socialista provincial defenderá en el pleno de la Diputación de Pontevedra una moción de apoyo al «no a la guerra» en Irán y a favor del derecho internacional y una salida diplomática al conflicto. La portavoz, Ana Laura Iglesias, aseguró que las guerras agravan el sufrimiento y la inestabilidad y alertó del impacto económico de la escalada bélica.

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