Un siglo de verbenas sale a la calle

Un siglo de orquestas de verbena, carteles de fiesta, fotografías y programas populares ya puede recorrerse al aire libre en el paseo de Portonovo. La exposición «Botamos un baile? Un século de orquestras de verbena en Galicia», que estará abierta hasta el 3 de mayo en Sanxenxo, repasa la evolución de estas formaciones musicales desde comienzos del siglo XX y reivindica su peso en la identidad cultural gallega.

La muestra pone el foco en un fenómeno que va mucho más allá del entretenimiento. A través de distintos materiales gráficos y documentales, reconstruye cómo las verbenas fueron cambiando con el paso de los años hasta convertirse en un sector con lenguaje propio, capacidad de arrastre social y una notable influencia en la música popular de toda una comunidad.

El proyecto nace de una exposición organizada en 2023 en la Biblioteca de Galicia y ahora se adapta a un formato de calle con el que está recorriendo distintas localidades de la comunidad. Sanxenxo se convierte así en la quinta villa gallega que recibe esta propuesta, después de su paso por Ponteareas, Baiona, Ribadavia y Guitiriz.

Durante la inauguración, el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, destacó la dimensión social, económica y cultural de estas agrupaciones, a las que definió como formaciones que «movilizan cada año a miles de personas», además de subrayar la influencia que ejercen sobre la música gallega actual. También defendió la necesidad de «acercar la muestra a la sociedad para poner en valor el legado cultural de las orquestas en nuestra comunidad».

La exposición está basada en el estudio «Do palco ao escenario», impulsado por la Universidade de Santiago de Compostela y coordinado por Xaime Fandiño, con Zósimo López y Henrique Neira como comisarios. El diseño expositivo lleva la firma de Fausto Isorna.

El recorrido permite seguir la transformación de la verbena gallega desde la incorporación de ritmos llegados de América, como el charlestón, el fox-trot o el jazz, hasta su consolidación tras la posguerra, el auge de los años 80 y la reinvención del sector en los 90 frente al empuje de las discotecas y los macroconciertos.

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También recoge su adaptación más reciente a nuevos públicos y formatos, así como el impacto de la pandemia, que volvió a situar la verbena como una seña reconocible de la cultura popular gallega cuando más se necesitaba.