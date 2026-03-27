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Semana Forestal

San Leandro se vive al son de la música

La Semana Forestal 2026 de la Escola de Enxeñaría Forestal se despidió ayer con un cierre festivo en la celebración de San Leandro. Hubo música en directo y un gran ambiente universitario.

.El buen ambiente, presente durante toda la semana | RAFA VÁZQUEZ

.El buen ambiente, presente durante toda la semana | RAFA VÁZQUEZ

M. S. R.

Pontevedra

La Semana Forestal 2026 de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra se cerró ayer con la celebración de San Leandro, una jornada festiva que puso fin a varios días de conferencias, talleres y actividades divulgativas organizadas por la delegación de estudiantes. El cierre, celebrado desde las 12.00 horas en el campus, contó con las actuaciones de DJSoul GZ, Antxo & The Groukies y DJ Elsambo, con alumnado, profesorado y visitantes en un ambiente festivo compartido.

No faltó el futbolín. | RAFA VÁZQUEZ

No faltó el futbolín. | RAFA VÁZQUEZ

La programación, iniciada el lunes al hilo del Día Internacional de los Bosques, abordó cuestiones como los incendios, el cambio climático, la biodiversidad y la gestión sostenible del monte. También incluyó la plantación de un acebo, una ruta por el río de Os Gafos y charlas sobre investigación, empleabilidad, primeros auxilios e inteligencia artificial.

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Con este broche musical, la escuela culminó una edición pensada para abrir el centro al exterior y reivindicar el papel de la ingeniería forestal ante los grandes retos ambientales.

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