Fin de Salvemos Pontevedra y a sus 23 años de defensa de la costa

Salvemos Pontevedra anunció ayer su disolución tras 23 años de actividad en defensa del litoral y cerró así una etapa marcada por la batalla contra la ocupación de la costa. La asociación pontevedresa presentó además durante el acto el libro ‘Viaje al centro de la codicia política’, que deja como legado documental de su trayectoria y que ya ha sido remitido a las universidades gallegas, bibliotecas de la ciudad y a la propia Fiscalía para que analice «las irregularidades que persisten» en torno a las empresas protagonistas.