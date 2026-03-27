Turismo
Las Rías Baixas se promocionan en Alcalá como destino de congresos
La Diputación ha participado en la novena cumbre MICE, en Alcalá de Henares, invitada para aportar su visión en el ámbito de la promoción y gestión del turismo de congresos, eventos, reuniones y viajes de incentivos (MICE). La directora de Turismo, Romina Fernández, remarcó la potencialidad de la provincia para este tipo de turismo, un sector que está experimentando un importante crecimiento anual tanto en cuanto al número de participantes como en el gasto medio por persona.
«El turismo MICE existe en la provincia de Pontevedra pero faltaba un paraguas común, una estructura que nos permitiera presentarnos al exterior como un destino organizado, coordinado y con una propuesta conjunta», subrayó Romina Fernández. «Nuestro objetivo es crear un producto MICE Rías Baixas, ordenado, visible, coordinado y competitivo y convertirnos en el punto de unión, en un espacio común, escuchando al sector para avanzar y construir juntos», añade.
Remarcó la potencialidad de la provincia, tanto desde el punto de vista de alojamientos y restauración, cómo en cuanto a la oferta e infraestructuras y equipos técnicos.
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar