Mejora urbana
Reactivado el proyecto de Os Gafos tras entrar en vigor el presupuesto
La previsión del Concello es que los trabajos estén en marcha «a finales de abril o en mayo»
S. R.
La entrada en vigor del nuevo presupuesto municipal del Concello significa el desbloqueo uno de los proyectos urbanísticos más esperados de la ciudad: la recuperación del tramo soterrado del río de Os Gafos a su paso por el barrio de Campolongo. La concejala Eva Vilaverde confirmó que el gobierno local tiene por fin luz verde para reactivar y formalizar el inicio de esta ambiciosa intervención medioambiental.
El proyecto, que transformará por completo la fisonomía de la zona al retirar la enorme losa de hormigón que ocultaba el agua desde la década de los setenta, cuenta con una inyección económica de 4,2 millones de euros (adjudicado concretamente por algo más de 4,19 millones). La ejecución de los trabajos correrá a cargo de una unión temporal de empresas (UTE) formada por las firmas pontevedresas Covsa y EC Casas, que resultaron ganadoras del concurso público. Según los pliegos técnicos, ambas compañías dispondrán de un plazo de ejecución de aproximadamente doce meses.
En cuanto al calendario, Vilaverde sitúa el posible arranque en el próximo mes de mayo. No obstante, también se abre el preceptivo plazo para la posible presentación de reclamaciones por parte de otras firmas que hayan concurrido a la licitación. Si el proceso avanza sin contratiempos la primavera marcará el inicio de una cuenta atrás de un año para que Os Gafos vuelva a discurrir a cielo abierto.
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