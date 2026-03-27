El PP local expone sus propuestas a 22 entidades sociales de Pontevedra

El presidente del PP local, Rafa Domínguez, intensifica su precampaña electoral a más de un año de la cita con las urnas, y multiplica sus reuniones von entidades de Pontevedra

Esta vez, acompañado por las concejalas Pepa Pardo y Silvia Junco, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de diferentes entidades sociales de la ciudad, con el objetivo de escuchar de primera mano sus inquietudes, analizar la situación actual del tejido social y avanzar en propuestas de futuro para Pontevedra.

Domínguez trasladó a los asistentes algunas de las líneas estratégicas en las que ya trabaja el Partido Popular de cara al año 2027, con elecciones municiples en mayo. Entre sus propuestas, destacó la necesidad de "reforzar la colaboración con las entidades sociales, incrementar los recursos humanos y económicos destinados a políticas sociales y garantizar una atención más ágil, cercana y eficaz a quienes más lo necesitan".

Por su parte, las entidades participantes expusieron diversas necesidades y demandas, centradas principalmente en la mejora de la financiación, el acceso a recursos, la coordinación con las administraciones públicas y la necesidad de dar mayor visibilidad a su labor diaria. "Estas aportaciones serán estudiadas y tenidas en cuenta en la elaboración del programa social del Partido Popular para los próximos años", señala el PP, que añade que "muchas de estas entidades están asumiendo y prestando servicios que deberían ser competencia directa del ayuntamiento", por lo que consideran "incomprensible que Pontevedra, siendo capital de provincia, se sitúe a la cola de Galicia en inversión social, muy por debajo de la media autonómica".

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A la reunión asistieron representantes de las siguientes entidades sociales: Juan XXIII, Xuntos, Asovedra, Once, Asociación Virgen de la O, Asampo, Xoga, Ceddd Galicia, Afapo, Anedia, Aecc, Banco de Alimentos, Parkinson, Amizade, Secretariado Gitano, Alcer, Assei, Amencer- Aspace, Cáritas, Adicam, Boa Vida y la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica.