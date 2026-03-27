Congreso en Portugal
Pontevedra participa en Oporto en la cita de Ciudades que Caminan
H. D.
La apuesta por ciudades con menos tráfico y más espacio para el peatón centró este jueves la intervención de Miguel Anxo Fernández Lores en el IV Congresso Cidades e Vilas que Caminham, celebrado en Oporto, donde Pontevedra volvió a presentarse como modelo de referencia en movilidad urbana internacional.
El alcalde lerezano repasó algunas de las medidas aplicadas en la ciudad durante las dos últimas décadas, con especial atención a la reducción de la velocidad del tráfico para evitar atropellos graves y mortales. «Ni las calles ni las plazas son carreteras», afirmó.
Lores defendió que caminar «resuelve muchas cosas» y favorece la cohesión social, al tiempo que animó a los dirigentes portugueses a tomar decisiones para avanzar hacia urbes más habitables. También recordó que la transformación urbana es un proceso largo y «continuo», todavía abierto en el que queda mucho trabajo por hacer.
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar