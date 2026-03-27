Pontevedra participa en Oporto en la cita de Ciudades que Caminan

La apuesta por ciudades con menos tráfico y más espacio para el peatón centró este jueves la intervención de Miguel Anxo Fernández Lores en el IV Congresso Cidades e Vilas que Caminham, celebrado en Oporto, donde Pontevedra volvió a presentarse como modelo de referencia en movilidad urbana internacional.

El alcalde lerezano repasó algunas de las medidas aplicadas en la ciudad durante las dos últimas décadas, con especial atención a la reducción de la velocidad del tráfico para evitar atropellos graves y mortales. «Ni las calles ni las plazas son carreteras», afirmó.

Noticias relacionadas

Lores defendió que caminar «resuelve muchas cosas» y favorece la cohesión social, al tiempo que animó a los dirigentes portugueses a tomar decisiones para avanzar hacia urbes más habitables. También recordó que la transformación urbana es un proceso largo y «continuo», todavía abierto en el que queda mucho trabajo por hacer.