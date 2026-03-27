El plan de detección de cáncer de cérvix localizó 9 casos en Pontevedra

El Programa galego de detección precoz de cáncer de cérvix diagnosticó, hasta el 31 de diciembre de 2025, un total de nueve casos en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, de un total de 105 en Galicia, de los que el 75,7% estaban en fase inicial.

Coincidiendo con el Día Mundial de la prevención del cáncer de cuello de útero que se conmemoró ayer, Sanidade hizo balance del programa iniciado en el área de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos en el año 2021 y que, en la actualidad, está implantado en toda Galicia.

En concreto, de los 105 cánceres diagnosticados, 11 corresponden al área sanitaria de Ferrol; 9 a la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras; 9 a la de Pontevedra y O Salnés; 13 a la de A Coruña y Cee; 21 a la de Santiago de Compostela y Barbanza; 28 a la de Vigo y 14 a la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos.

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Desde el comienzo del programa, Sanidade invitó a participar a 397.877 mujeres, lo que representa cerca del 65% de las mujeres de 35 a 65 años. A lo largo de este año 2026, la Xunta incorporará al programa a las mujeres de 25 a 35 años. De las 248.872 mujeres que participaron, un 6,9% resultaron positivas a algún genotipo de alto riesgo del virus del papiloma humano.