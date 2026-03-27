El parque comercial de O Vao moviliza unos 200 empleos para abrir sus tiendas este año

El primer parque comercial de la ciudad, promovido por la inmobiliaria Ponteno (del grupo Nogar) en Campañó, con marcas como Decathlon, Leroy Merlin, Kiwoko o Jysk, generará unos 200 empleos para trabajar en estas tiendas, incluido también un supermercado de Vegalsa-Eroski y un taller de Norauto.

Todo apunta a que este recinto entre la carretera de Vilagarcía y la autopista, abrirá sus puertas en cuestión de meses. Se llegó a apuntar que sería en verano, pero todo depende del ritmo final de unos trabajos que comenzaron hace casi tres años, en junio de 2023, después de superar dos décadas de farragosos y complejos trámites urbanísticos y administrativos. «Ninguna de estas empresas se dio de baja durante la larga tramitación», aseguran los promotores.

La ejecución de las naves ya está muy avanzada y se trabaja en la urbanización y los accesos. De hecho, el tramo más próximo de la PO-531 está cerrada al tráfico en un carril desde hace varios días.

A la vista de estos avances, las marcas que se implantarán en O Vao ya aceptan currículums para acceder a alguno de los empleos y hay también demandas concretas de trabajadores en algún sector o puesto.

Es la promotora de Nogar la que ejecuta las naves de los futuros comercios. Se trata de estructuras prefabricadas que se montan in situ para que después cada marca los acondicione según sus necesidades. La inversión inicial ronda los veinte millones de euros.

Fue necesario ejecutar muros de contención hacia la autopista y la PO-531, la canalización de aguas y grandes destierres y explanaciones. En conjunto, se trabaja en una superficie de 36.761 metros cuadrados, de los que 12.500 serán para naves de venta y 23.000 para zonas verdes y viales. Además, habrá 9.400 metros cuadrados de espacios para aparcar, con un parking subterráneo de 680 plazas.

Son cerca de 37.000 metros cuadrados ubicados entre la AP-9 y la carretera de Vilagarcía, frente al polígono de O Vao existente desde hace años y promovido por la misma compañía. Los contratos con las futuras marcas que se instalarán en el polígono, todos ellos de alquiler, ya que la inmobiliaria mantiene la titularidad del recinto, oscilan entre los 15 y los 40 años.

En su día se apuntó a que Eroski invertirá 1,1 millones de euros; Leroy Merlin, 430.000; Decathlon, algo más de 265.000 euros; Jysk, unos 110.000 euros; y Kiwoko otros 248.000 euros. Norauto, que ocupará otra nave, realizará una inversión de 146.000 euros para su acondicionamiento, con zona de tienda y taller.

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Además de las tiendas estaba prevista inicialmente la instalación de un restaurante vinculado al supermercado pero se negocia la llegada de alguna empresa más de este sector. Las licencias otorgadas en su día por el Concello y prorrogadas hace unas semanas, corresponden a Norauto, relacionada con el sector de la automoción; Vegalsa-Eroski, de alimentación; Leroy Merlin, cadena de bricolaje; Kiwoko, que vende productos para mascotas; JYSK, que se dedica a los muebles y el menaje; y Decathlon, la multinacional francesa dedicada a la venta y distribución de material deportivo. El nuevo polígono industrial cuenta con las siguientes reservas: dos parcelas de uso comercial de 17.800 y de 1.300 m2; 4.400 m2 de zonas verdes; 700 de suelo para equipamientos y más de 5.700 m2 de cesiones al Concello y al Estado. En este último caso se trata de casi 4.000 metros para la playa de peajes de la autopista.