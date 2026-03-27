El parking de Ponte Zapal, ya en marcha
Los trabajos de mantenimiento en viales y aparcamientos avanzan en Marín tras los daños del invierno. Mientras continúa el bacheo en carreteras municipales, el estacionamiento disuasorio de Ponte Zapal ya ha sido acondicionado. La previsión es extender estas mejoras al resto de bolsas de aparcamiento en próximas fechas.
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