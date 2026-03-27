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O Sabor das Rías Baixas para en Vilaboa

Las degustaciones de O Sabor das Rías Baixas llegan hoy y mañana a Vilaboa con propuestas inspiradas en fiestas gastronómicas de la provincia. La food truck se instalará durante la jornada de hoy en el Porto de Santo Adrián y mañana estará en las Salinas do Ulló, de 12.00 a 15.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

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