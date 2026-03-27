Juventud de Portas, Moraña y Campo Lameiro estrecha lazos en un intercambio cultural en Iguazú, Brasil y Paraguay
Participan, con dos de los alcaldes, en un «intercambio juvenil» en Argentina, Brasil y Paraguay
Los alcaldes de Portas, Ricardo Martínez, y de Moraña, Sito Gómez, se encuentran estos días en Iguazú al frente de una delegación de veinte jóvenes de estos dos municipios más el de Campo Lameiro que participan en un viaje de hermanamiento organizado conjuntamente por los tres municipios bajo el lema «Intercambio Xuvenil e Pacto pola Amizade».
Esta iniciativa internacional, dirigida a la juventud de los tres municipios, tiene como objetivo fortalecer los lazos institucionales y culturales, promoviendo al mismo tiempo valores fundamentales como la cooperación, la convivencia y el entendimiento entre pueblos.
El programa se desarrolla en la ciudad de Puerto Iguazú (Misiones, Argentina), con actividades también en Brasil y Paraguay, e incluye encuentros institucionales, actividades culturales y visitas al Parque Nacional de Iguazú y a sus emblemáticas cascadas.
Los regidores señalaron que «este intercambio supone una oportunidad única para que nuestra juventud abra su mente al mundo, conozca otras culturas y adquiera herramientas que serán fundamentales para su desarrollo personal y profesional».
Asimismo, pusieron en valor el trabajo conjunto entre administraciones locales y manifestaron que «la colaboración entre concellos como Portas, Campo Lameiro y Moraña demuestra que, sumando esfuerzos, podemos ofrecer iniciativas de gran valor que sitúan a nuestros municipios en un contexto internacional».
Los jóvenes implicados en esta experiencia internacional participaron previamente en una junta informativa en la que se presentó este proyecto a lo que pudieron sumarse vecinos de edades comprendidas entre los 18 y 30 años empadronados en cualquier de estos tres municipios.
Los representantes municipales subrayaron la importancia de impulsar este tipo de encuentros «que contribuyen a la formación integral de la juventud y refuerzan la proyección exterior de Galicia, consolidando lazos de amistad y cooperación más allá de nuestras fronteras».
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- Davila 21/03/2026