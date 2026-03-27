Marín forma en IA al pequeño comercio

El pequeño comercio de Marín tendrá en mayo una formación para incorporar la IA al día a día del negocio. El curso, con inscripción ya abierta, se impartirá del 12 al 14 de mayo, de 8.45 a 9.45 horas, y enseñará a crear contenidos, planificar campañas y apoyar decisiones comerciales.