Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

Marín forma en IA al pequeño comercio

El pequeño comercio de Marín tendrá en mayo una formación para incorporar la IA al día a día del negocio. El curso, con inscripción ya abierta, se impartirá del 12 al 14 de mayo, de 8.45 a 9.45 horas, y enseñará a crear contenidos, planificar campañas y apoyar decisiones comerciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents