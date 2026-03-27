Luces apagadas por la «Hora del Planeta»

La Diputación de Pontevedra apagará este sábado, entre las 20.30 y las 21.30 horas, las luces del Pazo Provincial, el Edificio Administrativo, el Museo de Pontevedra, el Palacete das Mendoza y su edificio de Vigo con motivo de la «Hora del Planeta». La institución provincial busca sensibilizar sobre la necesidad del ahorro energético y la protección del medio ambiente.