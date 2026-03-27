Licitada la renovación del Mercado de Abastos por más de medio millón

El Concello de Pontevedra ha dado luz verde a la licitación de las obras de renovación y mejora de la eficiencia energética del Mercado de Abastos, una actuación presupuestada en 518.732 euros y con un plazo de ejecución de dos meses. La intervención se centrará en la sustitución del lucernario principal y de la cubierta del edificio, con el objetivo de reforzar el aislamiento térmico y lumínico del recinto. Los trabajos incluirán el desmontaje de la estructura actual, el saneamiento de los perfiles metálicos y el refuerzo de los anclajes. El nuevo lucernario incorporará vidrios aislantes para evitar la filtración de rayos infrarrojos y favorecer la conservación de productos como pescado, fruta, verduras y flores. La alcaldesa en funciones, Eva Vilaverde, aseguró que las obras se planificarán para no interferir en la actividad diaria del mercado.