Un libro inspirado en la isla de Tambo gana el premio Neira Vilas

La obra ‘Ensino para místicas’ de Álvaro Domínguez Rodríguez-Volta ha ganado el Premio de Literatura Juvenil Xosé Neira Vilas, convocado por la fundación del escritor de Gres y la editorial Galaxia con la colaboración de la Consellería de Cultura. Según un comunicado de Galaxia, el jurado (integrado por Armando Requeixo, Rosalía Morlán, Sandra Ferrerio García y Gabriel Romero de Ávila) decidió por unanimidad conceder el premio a este libro tras destacar su «hipnótica recreación de un mundo fantástico» alrededor de una escuela de magia en la isla de Tambo, en la ría de Pontevedra. Concebida como un homenaje a las grandes historias de este género, la obra presenta narrativas «dark academy» al tiempo que «establece una lectura en clave feminista y reivindicativa, recreando con maestría la sociedad gallega de principios del siglo XX».

Álvaro Domínguez Rodríguez-Volta, nacido en Pontevedra en 1986, es un escritor y profesor gallego. Cursó el Máster de Edición de la Universidad Autónoma de Madrid-Taller de Libros y ha trabajado en el sector editorial como lector de manuscritos, corrector y traductor.