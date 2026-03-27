El Lago de Castiñeiras prepara su Garden, primer paso del proyecto inclusivo

El Lago de Castiñeiras dará el próximo 9 de abril el primer paso visible del proyecto Botánico do Lago con la inauguración de un Garden abierto al público y la presentación de un convenio destinado a financiar la contratación de personas con discapacidad para trabajos de mantenimiento en el parque forestal.

La apertura de este espacio, impulsado por la Fundación Juan XXIII, supone el arranque de la primera fase de una iniciativa más amplia asentada en el entorno de Cotorredondo y orientada a combinar empleo inclusivo, actividad económica y educación ambiental. En el acto está prevista la asistencia de representantes de la Xunta, la Diputación de Pontevedra y el Concello de Marín, además de otras entidades colaboradoras.

El Garden funcionará como punto de venta de plantas y diferentes artículos de jardinería, pero también como puerta de entrada a un proyecto que irá incorporando nuevos servicios de manera progresiva. Entre ellos figuran una cafetería, jardines temáticos con valor didáctico, un vivero de planta forestal autóctona y un dilatado cartel de actividades formativas y de ocio en la naturaleza.

La iniciativa pone el foco en la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual a través de empleos productivos y formación técnica, con especial atención a la modalidad dual.

Según la información facilitada por la propia fundación, el acuerdo que se dará a conocer durante la inauguración permitirá respaldar contrataciones vinculadas al mantenimiento del parque, uno de los primeros ámbitos de trabajo asociados al proyecto.

Desde la entidad promotora subrayan que el objetivo es demostrar la capacidad laboral y social de este colectivo en un entorno de actividad normalizada. «La inauguración del Garden es un hito muy importante para nosotros porque supone abrir las puertas al público del Botánico do Lago», señalan.

Más allá de la apertura de un nuevo equipamiento, el proyecto aspira a consolidar un modelo con viabilidad económica a medio y largo plazo en el municipio. La previsión es que parte de su financiación proceda de los ingresos generados por las propias actividades del jardín, complementados con apoyo público y privado.

La propuesta marinense incluye además acciones dirigidas a escolares y otros grupos para trabajar la sensibilización sobre discapacidad y educación ambiental. Por otro lado, también prepararán una serie de actividades como visitas guiadas en la naturaleza lideradas por personas con discapacidad con cualificación profesional.

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Con este planteamiento, el Botánico do Lago busca no solo crear empleo estable, sino también reforzar la oferta social, ambiental y turística de un enclave que comparten las comarcas vecinas de Pontevedra y O Morrazo.