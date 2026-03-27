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Dos heridos en Marín y Poio en accidentes

Al menos dos personas resultaron heridas ayer en otros tantos accidentes registrados en Marín y Poio. El primero ocurrió a las 10.00 horas en la PO-551 en Ardán con dos coches y una furgoneta implicados, según el 112. El segundo fue poco antes de las cuatro de la tarde en la carretera PO-308 en Combarro. Fue una colisión entre dos vehículos.

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