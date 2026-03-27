A Ferrería acogerá mañana el certamen de bandas de las cofradías
La cita, a las 17.00 horas, contará con las cinco formaciones de las entidades religiosas de la ciudad y, como invitada, tomará también parte Vides Novas, del municipio de Poio
S. R.
El sonido de los tambores y las cornetas tomará mañana el centro histórico de Pontevedra como gran preludio de la Semana Santa. La ciudad celebrará la segunda edición del Certamen de Bandas Cofrades, un encuentro que reunirá a las agrupaciones vinculadas a las hermandades de la capital y que tendrá su escenario principal en la céntrica plaza de A Ferrería.
La celebración arrancará a las 16,45 horas con la concentración previa de todos los músicos en la plaza de España. Desde ese punto, y a partir de las 17 horas, las distintas formaciones iniciarán un desfile escalonado, con salidas programadas en intervalos de cinco minutos, para recorrer a continuación las calles del centro histórico hasta llegar a A Ferrería, donde se desarrollará el certamen propiamente dicho.
El evento contará con la participación en bloque de las cinco formaciones de la ciudad: las bandas de la cofradía del Espíritu Santo, la Vera-Cruz y Misericordia, Nuestra Señora del Amor Hermoso, Nuestro Padre Jesús del Silencio y Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas.
Además, el cartel de esta segunda edición se completa con una agrupación invitada, la banda Vides Novas del municipio vecino de Poio, que habitualmente es la encargada de acompañar cada Jueves Santo a la cofradía do Corpo Santo.
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