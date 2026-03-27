Planes de la Diputación
En estudio la ampliación del polígono de Barro tras adjudicar todas sus parcelas
N. D.
Con el polígono de O Campiño lleno desde hace años, el de O Vao ahora completo y el de Barro recién ocupado al 100%, la única oferta de suelo empresarial en el entorno de Pontevedra son las siete parcelas aún libres de A Reigosa, a la espera de que se aclare el futuro de su central de transportes y se ejecuten, a largo plazo, la ampliación de O Campiño y el polígono de Fragamoreira, en Poio.
Ante este panorama, la Diputación ya bajara la ampliación de su recinto de Barro, que ha llegado a la ocupación de la totalidad de sus 74 parcelas tras la adjudicación de las últimas cuatro. Son 32 las empresas que se asientan en este recinto que puso en marcha la Diputación hace veinte años. «Dos décadas después del inicio de las obras y de haber superado numerosas crisis económicas, este polígono industrial está completo, lo que demuestra que su construcción, tan ambiciosa como laboriosa, fue un completo acierto; que las empresas y la economía de la provincia están en crecimiento, que Barro llegó para sustituir la falta de planificación de suelo industrial de Pontevedra en todos estos años y que la colaboración entre el sector público y el privado es el camino más corto para el progreso», afirma el presidente provincial, Luis López.
En este sentido, avanza que la Diputación ya está estudiando la viabilidad de la ampliación del polígono. «Una capacidad de atracción de empresas que parece no tener techo. El polígono sigue generando interés y desde la Diputación ya estamos estudiando su ampliación», anunció.
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