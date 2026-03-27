Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

Escaso seguimiento a la huelga en la sanidad

La CIG es el único sindicato que aún mantiene la huelga sanitaria, ayer en Atención Primaria. El balance de seguimiento realizado por el Sergas revela una escasa participación en el área de Pontevedra y O Salnés, con un 2,08% en el turno de mañana y sin seguimiento alguno en el de tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents