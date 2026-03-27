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Creación de blogs de cine en la UNED

La UNED de Pontevedra organiza el curso de Extensión Universitaria «Introducción a la crítica cinematográfica. Blog de cine», una propuesta para aprender a analizar películas y trasladar esa visión a formatos digitales. La actividad será online del 27 de marzo al 24 de abril de 2026, con sesiones los viernes por la tarde.

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