SCD Raxó
Convocado o Concurso Literario Xaime Illa Couto
O Concello de Poio e a SCD Raxó, en colaboración co Consello Municipal de Cultura, poñen en marcha unha nova edición do Concurso Literario Xaime Illa Couto nas modalidades de relato curto ou conto e poesía. O prazo rematará o xoves 30 de abril ás 14.00 horas. Cada participante poderá presentar un único traballo por categoría, utilizando a lingua galega e con temática libre. Os menores de 17 anos terán que estar empadroados no concello de Poio ou matriculados nalgún dos seus centros educativos. No caso dos maiores de 18, a participación non terá limitación xeográfica.
A entrega de premios será o 17 de maio, dentro da programación que o Concello de Poio desenvolverá para conmemorar o Día das Letras Galegas.
As bases do concurso establecen seis categorías, divididas en función da idade. As catro primeiras, abarcan desde os 6 aos 15 anos, contará con premios de 90 euros para os gañadores das dúas modalidades, tanto do relato curto como de poesía. Na categoría de 16 a 17 anos, o premio para o autor será de 110 euros nas dúas modalidades, mentres que 18 anos en diante os premios ascenderán a 400 euros para os gañadores tanto en novela curta ou conto como en poesía.
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar