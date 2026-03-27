Sanxenxo
El Concello prevé asumir la gestión directa del servicio de residuos y limpieza viaria
Conoce en Silleda las novedades en el sector
El alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, acudieron ayer a la Feira de Servizos Municipais en Silleda. Durante la visita contactaron con distintas empresas de gestión de residuos y también con proveedores de maquinaria y servicios de recogida.
El Concello de Sanxenxo tiene previsto asumir la gestión directa de los servicios de recogida de basura y limpieza viaria. El asunto se llevará al próximo pleno ordinario del lunes la propuesta, así como la decisión de no adjudicar el nuevo contrato en licitación por razones de interés público.
El Concello subrogará a los 26 trabajadores adscritos a los servicios y reforzará la maquinaria y contenedores necesarios para ofrecer un servicio de mayor calidad al municipio. Mientras se formaliza la asunción de la gestión directa, la actual concesionaria continuará con la prestación del servicio un plazo mínimo de 90 días y un máximo de 180 días, según la normativa vigente.
Durante la visita a la feria, tanto el alcalde como el concejal pudieron conocer maquinaria y tecnología.
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