El Concello confía en reforzar la Policía Local y alcanzar en verano 20 efectivos

El Concello de Poio protagoniza desde hace meses un conflicto laboral con la Policía Local que ha dejado el servicio bajo mínimos, con acusaciones contantes entre los representantes de CSIF y el gobierno local, con denuncias judiciales por medio. Esta situación ha provocado que no sea posible cubrir todos los turnos, especialmente por las tardes e incluso hay días sin agentes. Ahora, el gobierno local se ha marcado el objetivo de llegar a 20 efectivos en verano.

Según sus datos, en la actualidad, el cuerpo cuenta con siete agentes en activo y tres en situación de baja. Además, hay dos policías en formación en la academia que se incorporarán al servicio el próximo mes de junio. A este refuerzo se sumará la llegada, en abril, de dos auxiliares de Policía, así como otros seis efectivos adicionales durante el verano, «lo que permitirá incrementar de manera significativa la capacidad operativa del cuerpo». El Concello afirma que «con todas estas incorporaciones y medidas se prevé alcanzar un total de 20 policías y auxiliares en servicio a partir de junio».

Además, el Concello ya tiene creada una nueva plaza de oficial de Policía, actualmente en proceso de tramitación, y trabaja en la ampliación de una nueva plaza de agente, que en la mesa de negociación contó con los votos favorables de CCOO y CIG, y con el rechazo de la CSIF. También se incluye un puesto de segunda actividad dentro de la estructura del cuerpo, que realiza las labores administrativas.

Noticias relacionadas

La concejala de Seguridad Ciudadana, Maritxe González, destaca que «se están poniendo en marcha todas las acciones posibles dentro del marco legal y administrativos para reforzar el cuerpo». En este sentido, lamenta que «actitudes individuales estén dificultando el normal desarrollo del servicio», al tiempo que reafirma su «voluntad de seguir trabajando con responsabilidad y sin ceder a presiones que no responden al interés general de los vecinos».