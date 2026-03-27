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La carretera PO-308 recupera en A Barca el doble sentido de tráfico durante la Semana Santa

La medida, en vigor desde este viernes, es temporal, hasta el 6 de abril y el Concello de Poio aprovecha el parón de las obras para pintar pasos de peatones

El vial esta reabierto desde este viernes en ambos sentidos hasta el 6 de abril.

El vial esta reabierto desde este viernes en ambos sentidos hasta el 6 de abril. / FdV

R. P.

Poio

La avenida de A Barca, en la PO-308 en Poio, ha recuperado de manera provisional el doble sentido de circulación con motivo de la Semana Santa. Así, desde la tarde de este viernes y hasta el lunes 6 de abril (incluido), los vehículos pueden circular en ambos sentidos, coincidiendo con la parada de la actividad en el sector de la construcción durante estas fechas. Este tramo entre el nudo de A Barca y Casal de Ferreirós es objeto de un plan de humanización de más de un millón de euros. Está en obras desde septiembre y ya se aplicó una parón similar al actual en las pasadas fechas navideñas. En el resto de jornadas, el carril de Pontevedra a Poio permanece cerrado y hay que desviarse por Campañó o A Caeira, lo que ha incrementado el tráfico y las molestias por esos viales alternativos.

El Concello de Poio subraya que «esta medida tiene como objetivo facilitar la movilidad y mejorar la fluidez del tráfico en un período de especial afluencia de vehículos», y también se subraya el «compromiso del gobierno local de reducir al máximo los períodos de sentido único de circulación a los momentos que sean imprescindibles para avanzar con las obras».

Además, el lunes día 6 se aprovechará que aun no estará activado el desvío por A Caeira para llevar a cabo tareas de mejora en la señalización viaria. En concreto, se procederá al pintado de los pasos de cebra en la calle José Pernas Peña para mejorar la visibilidad y seguridad.

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Esta actuación en A Barca corresponde a la primera fase del proyecto de humanización de la PO-308, que tiene como finalidad «recuperar el espacio público para las personas, priorizando el tránsito peatonal frente al motorizado, así como favorecer el comercio local, la accesibilidad y la seguridad vial», según indica el Concello. Entre las actuaciones que se ejecutan se incluyen la ampliación de las aceras (con un mínimo de 2,5 metros), la instalación de elementos de calmado del tráfico, la mejora de los servicios urbanos, nuevo mobiliario público, zonas asistenciales, infraestructuras para el transporte público y plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

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