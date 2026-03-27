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Carmen Uhía cumple en Portonovo 102 años

La centenaria, con las flores. | FDV

La centenaria, con las flores. | FDV

El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, visitaron el pasado el miércoles a la portonovesa Carmen Uhía con motivo de su 102 cumpleaños, a la que agasajaron con un ramo de flores.

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