Boa Vida repartirá libros un año más

La Asociación Boa Vida celebrará en el día de hoy su 14º aniversario con una nueva salida a la calle en el centro de Pontevedra. La entidad pontevedresa repartirá libros de forma gratuita en la calle Benito Corbal y aprovechará la jornada para acercar a la ciudadanía sus dos principales proyectos sociales: Vida Acompañada y las tiendas solidarias de la EIL Vivir do Traballo.