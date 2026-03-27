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Boa Vida repartirá libros un año más

La Asociación Boa Vida celebrará en el día de hoy su 14º aniversario con una nueva salida a la calle en el centro de Pontevedra. La entidad pontevedresa repartirá libros de forma gratuita en la calle Benito Corbal y aprovechará la jornada para acercar a la ciudadanía sus dos principales proyectos sociales: Vida Acompañada y las tiendas solidarias de la EIL Vivir do Traballo.

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