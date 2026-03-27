Obras portuarias
El área pesquera del Puerto renueva su red de pluviales
Se modificó su trazado por unos 360.000 euros
Marín
La Autoridad Portuaria finaliza la obra de renovación de la red de pluviales en el entorno del edificio de operadores portuarios del sector pesquero con la que se modificó su trazado y se renovaron los tramos necesarios. Se trata de una actuación cofinanciada con aportaciones europeas del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura) por 360.000 euros.
Esta inversión está recogida en el Plan de Inversiones vigente de la Autoridad Portuaria y va en la línea de mejora y renovación de infraestructuras para el sector pesquero, en el que ya se han realizado importantes actuaciones en la lonja y otras instalaciones asociadas.
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